Auch dem Opel Grandland kommt die Exotik abhanden

Wien – Opel durchlebt gerade ein sehr intensives SUV-Jahr: Die Rüsselsheimer haben in der ersten Jahreshälfte den erneuerten Crossland und die neue Mokka-Generation eingeführt, in der zweiten Jahreshälfte ist das dritte Sport Utility Vehicle der Marke an der Reihe: der Grandland. Der verliert wie zuvor der Crossland mit dem Facelift das Kürzel X, gewinnt dafür aber optisch und technisch an Bedeutung. Besonders auffällig ist die Front, denn hier kommt das neue Vizor-Gesicht zum Einsatz – jene schlanke Kühlergrill-Optik, die bereits den Mokka und den Crossland ziert und bald auch den neuen Astra verschönern dürfte.