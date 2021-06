Premium-Limousine DS9: Ein eleganter Verführer

Wien – Endlich einmal kein SUV. Auch kein Crossover. Nicht einmal ein Kombi. Und auf gar keinen Fall die x-te, aber so was von praktische eierlegende Vernunfts-Wollmilchsau. Sondern einfach eine Limousine, die nichts anderes will, als elegant und schön sein – und auch noch ohne damit anzugeben oder das mitgekaufte Markenimage über das zu stellen, was drin ist. Gibt’s so was denn noch? Vielleicht bei Jaguar, früher auch noch bei Rover und Lancia. Und nun auch von DS, dem noch jungen Citroën-Markenableger, der sich der Aufgabe verschrieben hat, die Autowelt feiner zu machen anstatt protziger.

Nach Österreich kommt die Jung-Göttin ausschließlich als Plug-in-Hybrid, zum Marktstart im Juli zunächst in der 225-PS-Variante. Der Antriebsstrang aus 1,6-Liter-Benziner plus E-Motor, beide die Vorderachse antreibend, sowie Achtgang-Automatik ist aus diversen Modellen der PSA-Gruppe bereits bekannt. Zum DS-Motto der „dynamischen Gelassenheit“ passt er gut, Anfang 2022 wird oben noch eine 360-PS-Allrad-Version mit einem zweiten E-Aggregat an der Hinterachse nachrücken. Mehrleistung, die natürlich Spaß macht, aber in diesem speziellen Fall das Fahrerlebnis nicht mehr zwingend steigert. Der DS9 ist ein Auto, in dem man den sonst gerne gewählten Sportmodus tatsächlich lieber gegen das Komfortprogramm tauscht. Weil die edle Limousine darin einfach am artgerechtesten dahingleitet – souverän und betont unaufgeregt, aber keinesfalls undynamisch. Mit an Bord ist alles, was dem entspannten Fahren zuträglich ist, etwa ein proaktives Dämpfungssystem.