„Jena Paradies“: Entmenschlichte Rhetorik, menschliche Zweifel

Nach acht Jahren schleichen sich Zweifel ein, auch an ihrer Rolle in der Partei. Sie ist mehr Galionsfigur denn Meinungsführerin. Und die Vorstellung vom Paradies, das sie für zumindest einen Teil Deutschlands so hart einfordert, bröckelt beständig. Das Monologstück „Jena Paradies“ der Innsbrucker Autorin Sarah Milena Rendel (Regie: Julia Jenewein), das im Rahmen des Tiroler Dramatiker*innenfestivals in der Innsbrucker Talstation läuft, erzählt ihre Geschichte.