Mehrere Straßensperren: Baustellensaison in Innsbruck wird voll eröffnet

Innsbruck – Auf umfangreiche Arbeiten am Wasser-, Strom- und Fernwärmenetz im Bereich Maximilian- und Lieberstraße müssen sich Verkehrsteilnehmer in Innsbruck einstellen: In der ersten Bauphase, von 14. Juni bis Mitte August, ist die Lieberstraße gesperrt. Die Maximilianstraße wird ab 28. Juni von der Bürger- bis zur Fallmerayerstraße gesperrt, die Einbahn in der Müllerstraße umgedreht. Für Regionalbusse wird in der Bürgerstraße 23 eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Fußgänger kommen jederzeit am Baufeld vorbei. In der zweiten Bauphase, von Mitte August bis Dezember, folgt eine Sperre der Maximilianstraße von der Fallmerayerstraße bis zur Triumphpforte.