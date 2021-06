Lehrstellenüberschuss bereitet Sorgen

Über die Lebenszeit gerechnet könne das Einkommen in Lehrberufen durchaus mit jenem eines Akademikers mithalten, so die Minister.

Wien – Der Konjunkturaufschwung macht sich auch am Lehrstellenmarkt bemerkbar. „Das Lehrstellenangebot hat sich zum Vorjahr deutlich gebessert“, sagte gestern Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) bei einer Pressekonferenz. Aktuell sind demnach rund 6400 Lehrplätze offen, zur gleichen Zeit des Vorjahres waren es vor allem wegen der starken Verunsicherung in der Corona-Krise mit rund 4600 fast ein Drittel weniger.

Deshalb und aufgrund der Prognose von 500.000 fehlenden Fachkräften im Jahr 2030 haben gestern Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) und Kocher die Werbetrommel für die Lehre gerührt. Diese habe sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt und sei auch von den Gehaltsmöglichkeiten durchaus so attraktiv wie ein Studium. Und auch Lehre und Matura sei kein Widerspruch mehr, schließlich gebe es mit der „dualen Akademie“ und der Lehre mit Matura hier gute Kombinationsmöglichkeiten. In Deutschland sei dieser Bildungsweg weitaus üblicher.