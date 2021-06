Schloss Tratzberg öffnet wieder: Wände, die Geschichte erzählen

Stans – Wer ein Schloss besitzt, muss sich vor allem mit einem beschäftigen: der Instandhaltung. Ulrich Goëss-Enzenberg kann davon ein Lied singen. Kaum sind die Bauarbeiten in einem Schlossflügel beendet, fangen die nächsten im anderen Schlossflügel an.

Heute öffnet das geschichtsträchtige Gemäuer nach monatelangem Dornröschenschlaf wieder seine Pforten. Und dabei können Besucher auch einen speziellen Handwerker bei seiner Arbeit beobachten: den Kirchenmalermeister und akademischen Restaurator Johannes Duda. Er ist im Innenhof seit Monaten dabei, die Fassaden möglichst originalgetreu wieder zu bemalen. Die ursprünglichen Fresko-Malereien, die in den feuchten Putz gemalt wurden, wurden im Laufe der Jahrhunderte immer wieder übermalt. „Zwischen 1969 und 1973 wurden sie freigelegt. Das war damals eine Sensation, obwohl nur zwei bis fünf Prozent der Originalmalereien noch erkennbar waren“, erinnert sich Goëss-Enzenberg. Vor 50 Jahren erstrahlte der Innenhof dann mit neuen Wandmalereien – in den damals üblichen Industriefarben. „Das waren relativ grelle Farben. Und weil so wenig wiederherstellbar war, interpretierte der Maler aus der Not heraus“, weiß Johannes Duda.