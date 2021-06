Camembert aus Hopfgarten heiß begehrt: „Aufgeben war nie ein Thema“

Mit ihrem Camembert begeistern Markus und Thomas Ehammer als Milchbuben die Kunden. © Milchbuben

Von Harald Angerer

Hopfgarten i. Br. – Ganz klar: Camembert kommt aus Frankreich – und vom Penningberg. Zwei junge Männer aus dem Hopfgartner Weiler sind vor fünf Jahren angetreten, um dem schimmligen Franzosen eine Tiroler Note zu geben. Doch der Weg vom Penningberg in die Regale der Lebensmittelgeschäfte und auf die Teller der Gastronomie war nicht immer leicht.

„Es war eigentlich früh klar, dass ich den Hof übernehmen würde. Ich habe dann auch die Landwirtschaftsschule absolviert“, erzählt Markus Ehammer. Er und sein Bruder Thomas sind die beiden Milchbuben. „Thomas hat auch immer am Hof mitgeholfen, aber der Ertrag aus der Landwirtschaft war gering, deshalb haben wir uns gefragt, ob wir den Hof als Vollerwerb führen könnten, indem wir das vermarkten, was wir am Hof produzieren“, schildert Markus.

Nach seiner Ausbildung zum Käser bei der Tirol Milch war auch klar, dass der Weg über die Käseproduktion führen wird und klar war auch: Es wird ein Camembert. „Meine Leidenschaft gilt dem Weichkäse“, sagt Markus. Bereits 2013 hat er zu experimentieren begonnen und schon erste Verkaufserfolge in Hopfgarten erzielt.

Dann folgte der nächste Schritt, die nächste Reifestufe sozusagen. Der Hof wurde umgebaut und im Jahr 2016 sind dann Markus und Thomas gemeinsam unter dem Namen „Milchbuben“ durchgestartet. „Die Idee hatte Christina, unsere Schwester. Wir waren immer schon die Buam in der Familie, da lag der Name nahe“, erklärt Thomas. Am Anfang waren sie sich zwar noch etwas unsicher, „aber es hat gepasst“, sagt Thomas weiter.

Nach dem Umbau haben sie dann die größere Produktion gestartet und es kam auch gleich die erste „Watschn“, wie Markus sagt. „Dann haben wir gemerkt, dass auf uns genau niemand gewartet hat“, schildert er. Trotz klarer Vorstellungen und eines Businessplans standen sie vor einer riesigen Herausforderung.

„Das war dann eine wirklich schwierige Zeit. Neben der Produktion und der Landwirtschaft kam auch noch das Klinkenputzen und das haben wir wirklich sehr intensiv gemacht“, schildert Thomas. So haben ihre Käse dann auch langsam den Weg in die Hofläden der Region gefunden. „Aber wir haben dann noch immer nicht unsere ganze Milch verarbeiten können“, erzählt Markus über die wirklich schwierige Zeit. Auch wenn die Geschichte der Milchbuben nach außen hin ziemlich glatt ausgesehen hat, leicht war es nicht. „Wir haben es nur nach außen so easy aussehen lassen“, lachen die beiden.

„Wir waren da aber eine Weile wirklich am Sand, teilweise sind wir finanziell mit dem Rücken zur Wand gestanden. Vielleicht waren wir da auch zu stolz, noch einmal bei der Bank um mehr Betriebsmittel anzufragen“, geben sich die beiden selbstkritisch. Alle Einnahmen wurden immer in die Firma re- investiert. Lange Zeit waren sie auch nur zu zweit in der Firma. „Wir dachten ja, das geht zu zweit neben dem Hof“, schildert Markus.

Aufgeben war aber trotzdem nie eine Option. „Irgendwie waren wir dann doch so diszipliniert, dass, wenn wir was anfangen, wir es auch durchziehen“, sagt Thomas. Der Erfolg hat ihnen dann aber 2019 Recht gegeben. Da habe das Klinkenputzen dann gegriffen. Zu diesem Zeitpunkt gelang auch der Einstieg bei den Lebensmittelketten. „Da war uns aber auch immer der Preis wichtig. Wir haben nie unter unserem Preis verkauft“, sagt Thomas und Markus erklärt weiter: „Wir waren vielleicht etwas unbekümmert. Wenn ich sehe, was so eine Filiale verkauft, wären wir heute vielleicht nicht mehr so g’scheit.“