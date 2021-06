Feuerwehr in Bichlbach und Innsbruck im Einsatz, 32-Jähriger verletzt

Innsbruck/Bichlbach – Fast zeitgleich waren am Freitagabend die Feuerwehren in Bichblbach und Innsbruck im Einsatz, berichtet die Polizei. Bei dem Feuer in Bichlbach erlitt ein 32-Jähriger Verbrennungen am rechten Arm.

Gegen 19 Uhr war der Mann in der Garage eines Hauses mit Reparaturarbeiten am Auto beschäftigt. Dabei schob er versehentlich mit den Füßen einen in Motoröl getränkten Putzlappen gegen einen erhitzten Halogenstrahler, der dadurch in Brand geriet. Der Reuttener alarmierte die Einsatzkräfte und versuchte, mit einem Handfeuerlöscher den Brand unter Kontrolle zu bringen – was ihm bis zum Eintreffen der Feuerwehr auch gelang. Der 32-Jährige wurde im Krankenhaus Reutte ambulant behandelt.