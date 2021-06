Auf nach Bukarest: Das ÖFB-Team ist bereit, abzuheben

Seefeld – Die Sonne lachte dem vollbesetzten Kader des ÖFB-Teams gestern beim letzten Training um 17 Uhr am Seefelder Plateau noch einmal entgegen, ehe heute der Abflug nach Bukarest erfolgt. Und die Frage, wie die „elf Richtigen“ für die Startaufstellung gegen Nordmazedonien am Sonntag (18 Uhr/live TT.com-Ticker) lauten, begleitete alle, die nah am Team dran sind, die ganze Woche.