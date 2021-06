Lenkerin nach Unfall bei Pertisau stundenlang in Auto gefangen

Pertisau – Dreieinhalb Stunden war eine 25-Jährige in der Nacht auf Samstag nach einem Unfall bei Pertisau in ihrem Wagen eingeschlossen. Die Frau war gegen 2 Uhr auf der Grameistraße talwärts unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam sie über den Fahrbahnrand hinaus. Das Auto prallte gegen einen Baum und kippte auf die Beifahrerseite.

Die Deutsche konnte sich nicht selbst nicht mehr aus dem Pkw befreien. Handy-Empfang gibt es in dem Bereich nicht, und so musste die Frau ausharren, bis gegen 5.20 Uhr ein Autolenker ihren Wagen zufällig entdeckte. Der Mann setzte die Rettungskette in Gang. Die 25-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Ein Alkomattest bei der Frau ergab laut Polizei eine leichte Alkoholisierung.