Nach Kollaps auf dem Spielfeld: Dänemarks Eriksen bei Bewusstsein

Kopenhagen – Der im EM-Vorrundenspiel zwischen Dänemark und Finnland kollabierte Fußball-Star Christian Eriksen ist bei Bewusstsein. Der 29-Jährige sei „wach und ist zu weiteren Untersuchungen im Reichskrankenhaus“, schrieb der dänische Verband DBU bei Twitter. Im Parken Stadion brandete Applaus auf, als die Nachricht bekannt wurde. Die Zuschauer riefen immer wieder laut den Namen des Dänen-Stars. Die zunächst unterbrochene Partie wurde noch am Samstagabend um 20.30 Uhr fortgesetzt werden, wie der Verband mitteilte.

Die Zuschauer, Trainer, Spieler - viele schlugen die Hände vor das Gesicht. Im Stadion wurde es zeitweise still, nachdem es zuvor beim ersten Auftritt der dänischen Mannschaft in Kopenhagen sehr stimmungsvoll zugegangen war. „Bitte bleiben Sie auf ihren Sitzen, bis es weitere Informationen gibt“, sagte der Stadionsprecher durch. Die Aktion passierte in der 43. Minute ohne gegnerische Einwirkung.