Angeführt von Lukaku: Mitfavorit Belgien besiegte Russland souverän 3:0

Romelu Lukaku und Thomas Meunier erzielten die Treffer für Belgien. © ANTON VAGANOV

St. Petersburg – Belgien ist der Favoritenrolle im ersten EM-Spiel gerecht geworden. Der Weltranglistenerste setzte sich am Samstagabend in St. Petersburg gegen Gastgeber Russland verdient mit 3:0 (2:0) durch und übernahm damit vor dem punktgleichen Finnland (1:0 gegen Dänemark) gleich einmal die Spitze in der Gruppe B. Tore von Stürmerstar Romelu Lukaku (10., 88.) und "Joker" Thomas Meunier (34.) brachten die Entscheidung.

Die "Roten Teufel" hatten auch schon in der EM-Qualifikation (3:1 in Brüssel, 4:1 in St. Petersburg) einen Erfolg über die "Sbornaja" gefeiert. Die ist mittlerweile sechs EM-Spiele ohne Sieg.

Nächste Möglichkeit, das zu ändern, gibt es am Mittwoch (15.00 Uhr) wieder in St. Petersburg gegen Finnland. Zweiter Gegner der Belgier ist am Donnerstag (18.00 Uhr) in Kopenhagen Dänemark. (APA)

⏱ EM-Gruppe B: Belgien - Russland

