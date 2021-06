Nachwuchsprobleme an Handelsschulen: Die HAS stirbt in Tirol aus

Noch steht „HAS“ an der Fassade der Wirtschaftsschulen.

Landeck – Der Schriftzug „HAS“ an der Außenhülle ist im wahrsten Sinne nur noch Fassade – ab dem kommenden Herbst besucht kein einziger Handelsschüler die Wirtschaftsschulen in Landeck. Die HAS stirbt aus.