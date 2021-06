„Die wahren Probleme für die Jugend kommen erst noch“

Wien – Es waren verstörende Bilder, die am vergangenen Wochenende Szenen einer aus dem Ruder gelaufenen Sommernacht in der Wiener Innenstadt zeigten: Im Resselpark am Karlsplatz kam es zu Ausschreitungen und Attacken auf Polizisten. Zahlreiche feiernde Jugendliche hatten sich, dem schönen Wetter und Corona-Lockerungen sei Dank, im Park versammelt, dann eskalierte die unübersichtliche Lage. Laut Innenministerium soll die Stimmung von „amtsbekannten Menschen aus dem linksradikalen Spektrum“ angeheizt worden sein.