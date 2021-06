Von der umgebauten Skibrille eines Tirolers zum weltweiten Drohnen-Erfolg

Der gebürtige Tiroler Raphael Pirker leitet ein erfolgreiches Drohnen-Unternehmen in Hongkong.

Innsbruck –Füttert man die Suchmaschine von Youtube mit den Begriffen „Trappy“ und „Team Blacksheep“, tauchen Videos auf, in denen der gebürtige St. Antoner Raphael Pirker Drohnen durch New Yorks Wolkenkratzerschluchten, die Wüste Dubais oder an historischen Bauten Venedigs vorbeijagt.