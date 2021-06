Mit 8:1-Schützenfest zum Vizemeistertitel

War eine treibende Kraft am Weg zum zweiten Rang des Tiroler AKA-U16-Teams in der ÖFB-Jugendliga – Yannick Vötter (M.) war mit 14 Treffern zweitbester Torschütze.

Viel süßer hätte sich Tirols Fußball-Akademie-Trainer Michael Baur seinen Abschied vor dem Wechsel zu Bundesligist Admira Wacker wohl nicht vorstellen können. Sein U16-Team schoss am Samstag im letzten Saisonmatch die Alterskollegen von Vorarlberg mit 8:1 vom Platz, was gleichbedeutend mit dem Vizemeistertitel in der ÖFB-Jugendliga war.