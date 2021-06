Zehntausende demonstrieren in Frankreich gegen rechtes Gedankengut

Paris – Kurz vor den Regionalwahlen in Frankreich haben landesweit zehntausende Menschen gegen den wachsenden Einfluss rechten Gedankenguts und "Angriffe" auf die Freiheitsrechte demonstriert. Mehr als hundert linksgerichtete Organisationen beteiligten sich am Samstag an den als "Freiheitsmarsch" bezeichneten Kundgebungen.