Auftakt für ÖFB-Team: Für den ersten EM-Sieg muss vieles passen

Die äußeren Bedingungen am Matchtag – die Gewitterwahrscheinlichkeit bleibt aufrecht – sind für beide Mannschaften gleich. Der Weg zur Punktlandung spielt sich zwischen Aufstellungspoker, möglichen Überraschungsmomenten, Tagesverfassung und kollektiver wie individueller Klasse ab. Traut man dem Gesamt-Marktwert der beiden Teams, sollte Österreichs Kader (320 Millionen Euro) Nordmazedonien (60) nach zwei Siegen in der EM-Quali auch im ersten Match der EM-Endrunde 2021 locker in die Schranken weisen können. Und damit wäre auch der erste historische Sieg bei einer Europameisterschaft endlich geglückt.

Der Konjunktiv spielt aber bekanntlich nicht Fußball. Schon ein einziger folgenschwerer Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, wie zuletzt bei der Generalprobe gegen die Slowakei, kann einen ganzen Matchplan gegen einen gefährlichen Außenseiter aus den Angeln heben. „Sie sind vor allem gut im Umschaltspiel und lauern auf Fehler des Gegners“, weiß ÖFB-Teamchef Franco Foda und spricht im selben Atemzug immer und immer wieder eine „schnelle, dynamische Ballzirkulation und gute Restverteidigung“ an. Einerseits muss man in der Offensive mehr Manneskraft in den Strafraum bringen, darf andererseits aber nicht auf die defensive Absicherung vergessen. Es ist eine schmale Gratwanderung, zumal Nordmazedonien zuletzt mehr Erfolgserlebnisse gesammelt hat als die ÖFB-Auswahl, die die Qualität im Kader auch mit Kritik an Fodas Marschroute nicht auf den Platz bringen konnte.