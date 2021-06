Auf dem Weg zur Party: 27-Jährige bei Sturz in Sillschlucht schwer verletzt

Innsbruck – Eine 27-Jährige stürzte in der Nacht auf Sonntag über eine zehn bis 15 Meter hohe Felswand in der Sillschlucht ab. Die Deutsche war gerade auf dem Weg zu einer in der Sillschlucht stattfindenden Party. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.