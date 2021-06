Dämpfer für Kogler: „Besser die Richtigen regieren als die Falschen“

Linz – Der Applaus des Tages gehörte Rudolf Anschober. Nach der Rede von Parteichef Werner Kogler war der frühere Gesundheitsminister plötzlich da. Kogler führte ihn zur Bühne. Der grüne Mund-Nasen-Schutz blieb am Gesicht, als der Vorarlberger Johannes Rauch davon sprach, dass Anschober sich wieder einmal bei den Grünen beteiligen möge. Zum Mikrofon griff Anschober nicht. Das wird er vielleicht bei einem geplanten Fest für ihn und die vor einem Jahr ausgeschiedene Staatssekretärin Ulrike Lunacek tun. Anschober zerdrückte Tränen, winkte mit den Blumen in der Hand.

Die Grünen tagten am Wochenende in Oberösterreich – Heimatbundesland Anschobers, vor allem aber im September Schauplatz der nächsten Landtagswahl. 2003 bildeten die Grünen mit der ÖVP im Land die erste schwarz-grüne Koalition Österreichs. 2015 wechselte die Landes-ÖVP zu den Freiheitlichen. Jetzt sagen Kogler und der oberösterreichische Spitzenkandidat Stefan Kaineder der „letzten Ibiza-Koalition“ den Kampf an.