Dämpfer für Partei-Chef Kogler beim Bundeskongress der Grünen

Kogler nahm die Niederlage sportlich und zeigte Verständnis, schließlich müsse der Bundeskongress mit der Reform Kompetenzen abgeben. Man werde geäußerte Vorschläge aufgreifen. "No hard feelings", sagte er in seinem Schlusswort. Bundesgeschäftsführerin Angela Stoytchev sprach davor von "Entscheidungen, die mal so und mal so ausgehen, das ist so in unserer Basisdemokratie". Wo man noch an Rädchen drehen könne, werde man das tun.