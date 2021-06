Tirolerin Stigger fährt in Leogang zu ihrem erstem Weltcup-Podestplatz

Leogang - Die Tirolerin Laura Stigger hat beim Mountainbike-Heimweltcup in Leogang im olympischen Cross-Country-Rennen den ersten Podestplatz ihrer Karriere geschafft. Die 20-Jährige jubelte am Sonntag im Salzburg über Rang drei, nachdem es für die Olympiahoffnungsträgerin zuletzt nicht nach Wunsch gelaufen war. Der Sieg ging auch im dritten Saisonbewerb überlegen an die 21-jährige Französin Loana Lecomte.

Vor den Olympischen Spielen steht Anfang Juli in Le Gets noch ein Weltcup auf dem Programm. Im Short Track von Leogang hatte Stigger am Freitag noch mit Atemproblemen aufgeben müssen, auch zuletzt in Nove Mesto hatte sie mit gesundheitlichen Problemen gekämpft und aufgeben müssen. Diesmal lief es vor in geringem Ausmaß wieder erlaubten Fans aber wie am Schnürchen, nur Lecomte war einmal mehr eine Klasse für sich.