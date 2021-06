Wahl-Tiroler Höck holte in Osijek seinen dritten Weltcupsieg an den Ringen

Osijek - Der Wahl-Tiroler Vinzenz Höck hat am Sonntag in Osijek seinen bereits dritten Turn-Weltcup an den Ringen geholt. Der 25-Jährige setzte sich mit 14,900 Punkten durch, seiner bisher besten bei einem internationalen Wettkampf erhaltenen Wertung. Marlies Männersdorfer sorgte mit Rang zwei am Boden dafür, dass es für Österreichs Verband (ÖFT) der bisher erfolgreichste Weltcup war. Zudem kam Charlize Mörz bei ihrem Weltcup-Debüt im Sprung unerwartet ins Finale und da auf Rang acht.