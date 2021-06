Diebe stahlen auf Kitzbüheler Golfanlage vier Portemonnaies aus Golftaschen

Kitzbühel – Am Samstagnachmittag, gegen 14.00 und 15.00 Uhr, stahl ein Unbekannter auf der Golfanlage Eichenheim in Kitzbühel vier Geldtaschen aus zwei Golftaschen. Die Tat fand vermutlich im Bereich des Loches Nr. Neun statt, gab die Polizei in einer Aussendung bekannt. Der Wert des entwendeten Bargelds soll sich im mittleren vierstelligen Eurobereich befinden.