Neunjähriger Scooter-Fahrer nach Kollision in Zirl mit Pkw verletzt

Zirl – Am Sonntagabend, gegen 17.30 Uhr, wurde in Zirl ein neunjähriger Scooter-Fahrer von einem Auto touchiert und verletzt. Der 27-jährige Fahrzeuglenker war am Äueleweg in Richtung Westen unterwegs, als der Bub plötzlich aus einer Ausfahrt auf die Straße fuhr.