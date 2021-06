Dario Fos „Bezahlt wird nicht" im Imster Theaterforum Humiste

Die Parodie ideologischer und religiöser Werte ist ein Grundelement der Dramaturgie des Stückes. Die Akteure haben sichtlich Spaß an der Fülle komischer und grotesker Ein- und Ausfälle, an den ironischen Kommentaren, am steten Perspektivenwechsel und Aus-der-Rolle-Fallen. Die Pointen präzise gesetzt, geht es von der Bühne in den Saal, ins Publikum und retour.