Brisanter Öko-Streit um das Biogas zwischen Tigas und Land Tirol

Tirol strebt bekanntlich bis 2050 die Energiewende an und will bis dahin energieautonom werden. Dafür ist die Abkehr von fossilen Energiesystemen und vielmehr der Einsatz von erneuerbaren Energien notwendig. Bei Neubauten und größeren Sanierungen benötigt es schon jetzt eine so genannte Alternativenprüfung. Sie besteht in der Begutachtung der rechtlichen, technischen, ökologischen und wirtschaftlichen Realisierbarkeit des Einsatzes von hocheffizienten alternativen Systemen, die zu dokumentieren und nachzuweisen ist.