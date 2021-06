Das Telfer Kulturreferat ist fest in Frauenhand

Telfs – Die Kulturabteilung der Marktgemeinde Telfs ist seit Kurzem wieder vollständig besetzt: Mit der Historikerin Christine Gamper als Abteilungsleiterin und der Kunsthistorikerin Sandra Marsoun-Kaindl als Mitarbeiterin konnten zwei Profis gewonnen werden, die in Tirols Kulturszene gut vernetzt sind. Die Götznerin und die Hallerin kennen sich seit Jahren von ihrer Arbeit im und für das Schloss Ambras. Gamper war in den Tiroler Landesmuseen als Abteilungsleiterin tätig, Marsoun-Kaindl arbeitete auch in der Münze Hall.

In Telfs warten als Betätigungsfelder das Noaflhaus mit Fasnachts- und Heimatmuseum auf ihre kuratorische Handschrift, ebenso Ausstellungsräume wie die Villa Schindler. So ist etwa für Herbst die wegen Corona verschobene Personalie von Gonn Mosny in der Kulturvilla vorzubereiten. Auch neue Kulturräume wollen und sollen die beiden suchen – und dabei als Drehscheibe quer durch die künstlerischen Genres fungieren. Unterstützt werden sie von Nadja Fenneberg, Leiterin der unlängst am Wallnöferplatz neu eröffneten Bücherei und Spielothek, sowie Maria Waldhart.