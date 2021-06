Bis zu 14.000 Tierversuche an MedUni Innsbruck: Ein Leben für die anderen

Zwischen 13.000 und 14.000 Tiere werden an der MedUni Innsbruck jährlich für Versuche verwendet, rund 97 Prozent davon sind Mäuse, der Rest hauptsächlich Ratten, Zebrafische und einige Kaninchen.

Innsbruck – Weil sie 100 Mäuse nicht mehr mit Futter und Wasser versorgt haben soll und diese dadurch verendet seien, musste sich eine ehemalige Tierpflegerin eines Labors der Medizinischen Uni Wien unlängst vor Gericht verantworten. Quälerei warf ihr die Staatsanwaltschaft der Bundeshauptstadt vor, die Frau sprach davon, überfordert gewesen zu sein. Der Prozess, in dem die Angeklagte schließlich freigesprochen wurde, hat neuen Schwung in eine seit Jahren geführte Debatte über Für und Wider von Tierversuchen in Österreich gebracht.