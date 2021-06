Überbordende Partys: Kampf gegen „Ballermann“ in Lienz

Samstagnacht in der Lienzer Zwergergasse: Die Polizei zeigt Präsenz, die Lage hat sich entspannt.

Lienz – Raufhandel, Körperverletzung, Verstöße gegen die Corona-Auflagen: Zu Pfingsten war in der Lienzer Innenstadt die Hölle los gewesen. Nachtschwärmer und Partyhungrige hatten die Öffnung der Lokale in Scharen genutzt, die Situation war außer Kontrolle geraten.

Mittlerweile hat sich die Lage beruhigt. Ganz von selbst ist das freilich nicht gegangen. Eine eigene „Task Force“ ist eingerichtet worden, und Jakob Ebner, Polizeikommandant von Sillian, wurde als Einsatzleiter nach Lienz geholt. „Anfangs waren wir mit 23 Beamtinnen und Beamten in der Innenstadt unterwegs“, schildert Ebner. Sogar aus Nordtirol sei Unterstützung gekommen. „Wir waren überall präsent, haben die vorgeschriebenen Abstände und die Maskenpflicht kontrolliert und darauf geachtet, dass nur im Sitzen konsumiert wird.“ Die Zwergergasse, in der sich etliche Lokale auf kleinem Raum befinden, war einer der Hotspots.

Wenn es im Lienzer Nachtleben ruhig bleibt, werden die Kontrollen zurückgefahren, erklärt die Lienzer Bezirkshauptfrau Olga Reisner. „Wir können nicht in jedes Lokal einen Polizisten stellen.“ Was die Behörde aber sehr wohl getan hat: „In einigen Fällen hat es die Androhung gegen Gaststätten gegeben, ihnen die Gewerbeberechtigung zu entziehen, wenn sich die Lage nicht bessert“, sagt Reisner.

„Man kann nicht die gesamte Verantwortung den Gastronomiebetrieben umhängen“, hält Michaela Hysek-Unterweger dagegen. Die Obfrau der Osttiroler Wirtschaftskammer nimmt die Wirte in Schutz. „In den Tagen nach der Öffnung gab es einen enormen Andrang auf die Lokale. Und nicht alle Gäste waren einsichtig.“ Das, was sich auf der Straße vor den Gaststätten abspiele, darauf könnten die Wirte nicht Einfluss nehmen. „Durch Corona mussten die Betriebe sieben Monate zusperren. Jetzt wollen sie wieder das tun, was sie gerne tun: ihre Gäste bewirten.“