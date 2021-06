Tiroler Fitnessstudios nach der Öffnung: „Härteste Aufgabe steht uns noch bevor"

Nun wehren sich jene, die sich auch in für sie sehr schweren Zeiten fair verhielten. Alois Fauster, Geschäftsführer des Alfa-Fitnesscenters in Innsbruck und Branchensprecher der Tiroler Fitnessbetriebe, verweist auf österreichweite Erhebungen in der Branche, die ergaben, dass mehr als 60 Prozent aller Betriebe in den Monaten der Schließung keinerlei Beiträge abgebucht haben. „Viele sind dadurch in eine wirtschaftlich schwierige Situation geraten.“