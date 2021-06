Wartungs- und Sanierungsarbeiten: Die Arlbergstrecke im Härtetest

Strengen, Flirsch – Es ist ein spezielles Baustellenfahrzeug auf Schienen, das bis 2. Juli auch am Sonntag zu den Wartungs- und Sanierungsarbeiten an der Arlbergstrecke ausrückt. Bestückt ist die „Bridge Control Railway“, so heißt das Vehikel, mit einem hydraulischen Kran, der mit seinem 35 Meter langen Arm alle technischen Stücke spielt. Drei Spezialisten steigen in den Arbeitskorb, um zu den schwer zugänglichen Stellen unterhalb der Steinbogenbrücke zu gelangen, die inspiziert werden müssen.