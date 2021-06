Das bringt der Montag bei der EURO: Mitfavorit Spanien auf dem Prüfstand

Trainer Steve Clarke führte die Schotten über das Play-off zur Endrunde. Die mit 482 Länderspielen unerfahrenste Mannschaft der EM hat jedenfalls gute Erinnerungen an die Tschechen. Im Herbst des Vorjahres gewannen die Schotten mit 2:1 und 1:0 beide Duelle in der Nations League.

Tschechien kann ganz im Gegensatz zum Gegner viel Erfahrung in die Waagschal­e werfen. Seit der Trennung von der Slowakei (1993) hat das Land an jeder EM-Endrunde teilgenommen. Echt­e Stars sucht man im Kader der Tschechen vergeblich. Mit dem 26-jährigen Tomas Soucek kann man sich im defensiven Mittelfeld aber auf einen vielseitigen Routinier stützen, der bei West Ham in der Premier League in der abgelaufenen Saison keine Minute verpasste.