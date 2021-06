„Ein wunderbarer Tag“ mit viel Bier: England feiert den EM-Start

Der Auftaktsieg wurde von den englischen Fans ausgiebig gefeiert. © Bradley Collyer via www.imago-images.de

London - Gareth Southgate hat praktisch alles richtig gemacht. Der Coach der Three Lions überraschte beim Start in die Fußball-EM ein wenig mit seiner Aufstellung und bewies dabei eine glückliche Hand. Ausgerechnet Raheem Sterling, der zuletzt bei Manchester City kein Stammspieler mehr war, schoss die Engländer im Londoner Wembley-Stadion mit seinem Tor in der 57. Minute zum hoch verdienten 1:0-Sieg gegen Vizeweltmeister Kroatien.

Auch mit seiner Entscheidung, den im Nationalteam noch unerfahrenen Kalvin Phillips im Mittelfeld spielen zu lassen, lag Southgate goldrichtig. Aber der erste Dank des 50-Jährigen galt nicht seinen beiden besten Spielern, sondern dem Publikum.

"In erster Linie ist das ein toller Tag für England. Wir haben so lange gewartet, bis die Biergärten wieder öffnen durften, und ich bin mir sicher, dass das Bier überall sowohl getrunken als auch durch die Gegend gespritzt wird", sagte der erleichterte Coach. "Es ist ein wunderbarer Tag." Der perfekte Start ins Turnier lässt die englischen Fans schon früh von einem goldenen Sommer träumen.

Sterling und Phillips haben großen Anteil daran. Den Kroaten dagegen gelang bis auf Superstar Luka Modric kaum etwas. Den Mittelfeldstrategen von Real Madrid konnte Phillips zwar auch nur selten stoppen, ansonsten überzeugte der Profi von Leeds United mit Übersicht und Zweikampfstärke. Auch den entscheidenden Pass auf Sterling vor dem 1:0 spielte der 25-Jährige.

"Ich war wirklich zufrieden damit, wie wir uns so schnell eingefunden haben. Großer Anlass, glühend heißer Tag, viel Grund, am Anfang nervös zu sein, aber das waren wir nicht. Wir waren die gefährlichere Mannschaft", freute sich Southgate, der für seinen Torschützen Sterling ein Sonderlob parat hatte. "Er bringt seit langer Zeit verlässliche Leistung für uns. Wir können nicht die ganze Last auf Harrys (Torjäger Kane) Schulter legen. Er war heute das gesamte Spiel gefährlich", meinte Southgate über Sterling.

Die Kroaten ärgerte die Niederlage sehr. "Wir haben ein Tor nach einem Fehler kassiert, und das macht mich wütend", sagte Teamchef Zlatko Dalic, der aber schnell den Blick nach vorne richtete. "Wir fühlen uns nicht schlecht oder niedergeschlagen, wir haben das Recht, optimistisch zu sein." Am Freitag gegen Tschechien muss sich der Vize-Weltmeister aber vor allem offensiv deutlich steigern.

