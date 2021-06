Babybauch im langen Kleid: Moderatorin Gülcan Kamps erstmals schwanger

Die freudige Neuigkeit teilte Kamps auf Instagram. Zu einem Bild, das sie in einem langen Kleid zeigt und auf dem der Babybauch bereits gut zu sehen ist, postete die 38-Jährige lediglich drei grüne Herz-Emojis und setze dazu die Hashtags #happy, #pregnant und #alreadyinlove, also „glücklich", „schwanger" und „schon verliebt". Genauere Details, etwa in welchem Monat Kamps schwanger ist, verriet sie nicht.