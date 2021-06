Tsitsipas trauert um vor Paris-Finale verstorbene Großmutter

"Kurir": "Unzerstörbar! Nach dem Sieg in Paris ist Novak auf dem Weg, der beste Spieler in der Geschichte des Tennis zu werden"

Sportportal "mozzartsport.com": "Der perfekteste Tennisspieler der Geschichte: Djokovic gewinnt alle vier Grand-Slam-Turniere der Saison. Gewinnt er auch noch in Wimbledon und die US Open (und Gold in Tokio), kann er seinen Gegnern den Schläger überreichen und sagen: 'Kommt schon, spielt ein bisschen!'"

Stefanos Tsitsipas und seine Tennis-Kollegin Maria Sakkari sorgten in Griechenland für einen Boom des Sports ähnlich wie einst Boris Becker und Steffi Graf in Deutschland. Nach dem Finale gegen Djokovic bei den French Open in Paris am Sonntag gratulierten sämtliche Spitzenpolitiker des Landes dem jungen Griechen trotz der Niederlage zu seiner "gewaltigen Leistung".