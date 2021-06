Pandemie-Belastung für Schüler, Eltern, Lehrer zuletzt weiter hoch

In der fünften Befragungswelle im Rahmen der Studie (Erhebung vom 6. April bis 21. Mai 2021) haben der Aussage "Ich fühle mich gut" nur 25 Prozent der Schüler (ab der 5. Schulstufe) zugestimmt, knapp ein Drittel fühlt sich zumindest eher gut. Besonders ältere Schüler, bei denen etwa Treffen mit Freunden eine größere Bedeutung haben, gaben ein niedrigeres Wohlbefinden an. Zu Beginn des ersten Lockdowns waren die Ergebnisse noch positiver ausgefallen.

Die meisten Eltern blicken dennoch optimistisch in die Zukunft ihrer Kinder: 57 Prozent waren laut der Studie wenig besorgt über mögliche langfristige psychische Auswirkungen, knapp über die Hälfte befürchten auch trotz möglicherweise entstandener Stofflücken keine langfristigen Nachteile in der Ausbildung oder im späteren Beruf. Dabei erwarten vor allem jene, die ihre Kinder trotz schwieriger Umstände bei Schulaufgaben und Anforderungen des Alltags unterstützen konnten, keine langfristigen Nachteile. Allerdings ist aufgrund des Studienformats (freiwillige Online-Befragung) laut den Studienautoren davon auszugehen, dass Risikogruppen in der Untersuchung eher unterschätzt werden. Die Eltern selbst fühlten sich unterdessen überdurchschnittlich stark belastet: Die Hälfte gab an, zeitweilig nicht allen Anforderungen gerecht werden zu können und 43 Prozent, dass sie nie Zeit für sich selbst hätten.