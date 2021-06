UNO-Experte: Schweiz verstößt gegen Konvention gegen Folter

Genf – In der Schweiz sitzt ein junger auffälliger Straftäter seit rund drei Jahren überwiegend in Einzelhaft – das verstößt einem UNO-Experten zufolge gegen die Konvention gegen Folter. Der heute 25 Jahre alte Brian K. wurde seit seiner Jugend unter anderem wegen Messerstechereien und Körperverletzung mehrfach verurteilt. Er sitzt eine mehrjährige Haftstrafe ab, weil er Gefängnispersonal angegriffen hat. Laut Anwälten muss er 23 Stunden am Tag in einer Einzelzelle bleiben.