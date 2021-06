Vorstand Kraetschmer verlässt die Austria, Krisch übernimmt

Die Wiener Austria und Markus Kraetschmer gehen künftig getrennte Wege. Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, wird die Zusammenarbeit mit dem Vorstandsvorsitzenden mit 30. Juni einvernehmlich beendet. Kraetschmer war für die Favoritner seit 1. November 1997 in verschiedensten Funktionen, zuletzt jahrelang als prägende Figur tätig. Er stand spätestens seit Ausbleiben der Lizenz in erster Instanz in diesem Frühjahr stark unter Druck.