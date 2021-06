Zum Comeback von „Sex and the City": Wie gut kennen Sie die Kultserie?

New York – Ein denkwürdiger Moment für „Sex and the City"-Fans: Im Jänner hatte der Streamingdienst HBO Max die Neuauflage der Kultserie (von 1998 bis 2004) um New Yorker Frauen und ihre Liebesabenteuer verkündet – mit Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis als Hauptdarstellerinnen und als ausführende Produzentinnen an Bord. Für eine Lesung des Drehbuchs trafen die drei Frauen nun wieder aufeinander.