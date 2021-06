Telfs – Im Raum Telfs hat sich laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Montagabend um 22.30 Uhr ein Erdbeben der Magnitude 2,8 ereignet. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke nicht zu erwarten, hieß es in einer Aussendung. (APA)