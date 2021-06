Städtenetzwerk: Über den Tellerrand des Südalpenraums

Lienz – Der Südalpenraum mit den Bezirksstädten Lienz, Spittal, Hermagor und Bruneck nimmt Fahrt auf. Als grenzüberschreitendes Städtenetzwerk haben die vier Regionen eine Charta, also ein Regelwerk, für die gemeinsame Weiterentwicklung unterzeichnet. Rund 200.000 Menschen leben im Wirkungsbereich. Man will Mut machen, voneinander lernen und durch Kooperationen neue Wege ermöglichen, und zwar über die rein wirtschaftliche Zusammenarbeit hinaus. Einen ersten Schritt setzen die Fachhochschule Kärnten, die UMIT Tirol und die Universität Bozen heuer mit der Veranstaltungsreihe „Unternehmer*innen tun“, die in Lienz begonnen hat und im Herbst in Spittal und Bruneck fortgesetzt wird.