Startschuss für Bau des neuen Ärztehauses in Pflach

Pflach – Der Fachärztemangel im Bezirk Reutte erreichte vor knapp zwei Jahren seinen Höhepunkt. Kein Hautarzt, kein Augenarzt, kein Kinderarzt außerhalb des Krankenhauses. Vor allem der Pflacher Bürgermeister Helmut Schönherr und sein Ehenbichler Amtskollege Wolfgang Winkler haben sich mehrfach zusammengetan und an Lösungen gefeilt. Erste Erfolge stellten sich mit der Ansiedelung eines Internisten und eines Augenarztes im Innovationszentrum (IC) in Pflach ein.

Jetzt ist die Freude umso größer. Der Spatenstich für das vom Pflacher Architekturbüro Egon Hosp entworfene Gebäude wurde gefeiert. Schönherr: „Eigentlich wollten wir ein Projekt mit zirka 22 Wohnungen für betreutes Wohnen und die verbleibende Restfläche für diverse Arztpraxen zur Verfügung stellen. Mehrfach in den Gremien angesprochen, wurde dieses Angebot trotz eklatantem Mangel an entsprechenden Betreuungsplätzen nicht angenommen. Ist mir inzwischen egal. Wir sind auf Schiene. Die Buchungslage ist zufriedenstellend und uns ist die Ansiedelung von Fachärzten mit Kassenvertrag wichtig. Nur so kann die Versorgung der Bevölkerung gewährleistet werden. Hier gibt es in verschiedenen Bereichen noch Luft nach oben.“