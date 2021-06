WK-Präsident Walser möchte Debatte um Flughafen beenden

Innsbruck – Die vom Land und der Lebensraum Tirol Holding veranstaltete Perspektivenwoche sei vom Zeitpunkt und den Themen her gut gewählt worden, findet Walser. Nach der Corona-Krise müsse alles getan werden, um die in Tirol durch den großen Tourismus-Anteil besonders stark getroffene heimische Wirtschaft wieder voll in Gang zu bringen.