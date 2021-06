Nach Unfällen: Innsbruck braucht mehr Sicherheit für Sillschlucht

Bruno Berloffa (Bergrettung), BM Georg Willi, LA Gebi Mair (beide Grüne) und Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (VP; v. l.) beim Lokalaugenschein in der Innsbrucker Sillschlucht.

Innsbruck – Die neuerlichen Unfälle bei nächtlichen Partys in der Innsbrucker Sillschlucht sorgen für Diskussionen. Die einen wollen die Feste mit meist jungen Besuchern unterbinden, andere das gefährliche Gelände entschärfen. Schon heute berät die Innsbrucker Polizeiführung über Maßnahmen. Am Donnerstag suchen Stadtpolitiker unter Einbeziehung der Einsatzkräfte bei einem Runden Tisch nach Lösungen. Schon gestern Abend haben sich Bürgermeister Georg Willi (Grüne) und sein Vize Johannes Anzengruber (VP) bei einem Lokalaugenschein unter Führung der Bergretter ein Bild von der Situation am Partygelände gemacht.