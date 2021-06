Mordalarm in Kufstein: Leiche am Innufer gefunden, 29-Jähriger stellte sich

Schrecklicher Fund in Kufstein: Am Montagabend wurde am Innufer eine Leiche mit mehreren Stichwunden entdeckt. Ein 29-Jähriger räumte den Mord gegenüber der Polizei ein. Demnach war es sein Ziel, ins Gefängnis zu kommen. Wer der Getötete ist, ist noch unklar.