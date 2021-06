Energiewende: Land Tirol plant Biogas-Gipfel mit Tigas

In Tirol ist jetzt eine Debatte über Biogas von der Tigas entbrannt. Die Kritik: Es enthält nur einen Bruchteil von grünem Gas.

Innsbruck – Wie ökologisch ist das von der Landestochter Tigas angebotene Biogas? Für das Land wird hier Greenwashing (Grünwaschen) betrieben, weil der Anteil an grünem Gas bei Biogas verschwindend klein sei. Entzündet hat sich der Konflikt, weil die Tigas die in den Gemeinden geforderte Alternativenprüfung von erneuerbaren Heiztechniken bei Gebäuden und großen Sanierungen ablehnt. Biogas erfülle ihrer Ansicht nach die Anforderungen an ein hocheffizientes alternatives System.