Verwirrung um gesperrten Zugang zu Seitenarm der Sill

Innsbruck – Der Bereich der Sillmündung in Innsbruck bleibt ein Problemfall: Zum einen ist da das gescheiterte Projekt einer stehenden Welle für Paddler und Surfer. Die Kajakrampe konnte aus Sicherheitsgründen nie in Betrieb gehen – wobei es, wie berichtet, Bestrebungen der Wassersport-Community gibt, in Sachen Welle einen neuen Anlauf zu nehmen.