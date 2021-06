Erschöpfung der Pferde ignoriert: Kutschenfahrt in Axams war Tierquälerei

Innsbruck – Eine Touristenkutschfahrt in Axams, bei der letztlich ein Wallach tot zusammengebrochen war, avancierte im Juni 2018 über Videoaufnahmen von Urlaubern zum internationalen Aufreger. Dabei war zu sehen, wie zwei erschöpfte Pferde an einem Sommertag unter massivem Peitscheneinsatz vorangetrieben wurden. Die Gelderländer-Zugpferde stützten sich gegenseitig und konnten nicht mehr koordiniert im Takt voranschreiten. Am Ziel angekommen, stand der Wallach noch kurz und brach dann zusammen. Tierquälerei für die Staatsanwaltschaft, da hier Pferde roh misshandelt und gequält worden seien.

Der Amtsarzt am ersten Prozesstag am Landesgericht in Richtung Inhaber und Kutscher: „Hier mussten erschöpfte Tiere eine 780-Kilo-Kutsche mit 19 Personen ziehen – macht 2300 Kilo Zuglast.“ Nach Veröffentlichung des Falls war zudem aufgekommen, dass der Kutscherei-Inhaber 2015 Pferde als Zugtiere eines Gladiatorenwagens mit blutendem Maul über einen Veranstaltungs­parcours hatte traben lassen, da eine schlecht montierte Stange gegen die Nüstern geschlagen hatte. Nach etlichen Zeugenaussagen über Rechtshilfen setzte sich der Prozess am Dienstag fort.