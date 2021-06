Prozess um Tierquälerei in Axams: Kutscher heute erneut vor Gericht

Innsbruck, Axams – Das mutmaßliche Quälen von Pferden hat dem Inhaber eines Tiroler Kutscherbetriebes vor zwei Jahren nicht nur international empörte Presseberichte eingebracht sondern auch ein Gerichtsverfahren. Zweiteres war aber wegen eines erforderlichen Gutachtens und der Einvernahme weiterer Zeugen vertagt worden. Heute steht der Unternehmer erneut vor Gericht, im Fall eines Schuldspruchs drohen bis zu zwei Jahre Haft. Ein Urteil wird in den Abendstunden erwartet.

Nach internationalen Medienberichten bekam die Polizeiinspektion Axams dann noch weitere Anzeigen gegen den Inhaber des Kutscherbetriebs. So soll der Unternehmer schon Anfang Juni in Birgitz Kutschpferde ohne Grund mit der Peitsche traktiert haben. Bereits 2015 soll der Mann am Achensee ein Gespann bewegt haben, obwohl die Tiere aus dem Maul geblutet hätten.